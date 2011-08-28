〔国际油市〕NYMEX原油上涨,因热带风暴Irene席卷美国东海岸

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---美国原油期货周一走高,因由飓风降级而成的热带风暴Irene席卷曼哈顿,但由于多数炼油商挺过了风暴肆虐最重的时候,油价涨幅受限.
截至2304GMT,美国10月原油期货CLc1升0.17美元,至每桶85.54美元,周五结算价升0.07美元至每桶85.37美元,得益于美股走坚.
但美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在周五的讲话中,未详细说明提振经济的後续举措,油价涨势受限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。