版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 07:53 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油上涨,因热带风暴Irene席卷美国东海岸

路透东京8月29日电---美国原油期货周一走高,因由飓风降级而成的热带风暴Irene席卷曼哈顿,但由于多数炼油商挺过了风暴肆虐最重的时候,油价涨幅受限.

截至2304GMT,美国10月原油期货CLc1升0.17美元,至每桶85.54美元,周五结算价升0.07美元至每桶85.37美元,得益于美股走坚.

但美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在周五的讲话中,未详细说明提振经济的後续举措,油价涨势受限.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐