〔中港股业绩〕中国太保上半年实现净利润58.16亿元,同比增长44.7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月29日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一发布半年报,2011年上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%.
2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减(%)
营业收入(亿元) 872.38 726,31 20.1
净利润(亿元) 58.16 40.19 44.7
基本每股收益(元) 0.68 0.47 44.7
公司董事会报告并称,上半年实现保险业务收入868.75亿元,同比增长14.2%.整体市场占比10.8%,较上年末提高0.9个百分点.
其中,人寿保险业务收入545.74亿元,同比增长11.5%;财产保险业务收入322.67亿元,同比涨19.2%.投资资产规模达到4,905.13亿元,较上年末增长12.6%;产、寿险业务交叉销售9.93亿元,同比增长89.5%.
期内,寿险业务实现净利润27.93亿元,同比增长28.5%;产险业务实现净利润23.42亿元,同比增长54.0%.公司上半年加权平均净资产收益率达到7.2%,同比增长2.0个百分点.
此前,公司高层预计,今年公司保险业务收入增长15%以上,银保渠道保费收入下滑只是短期趋势.[ID:nCN1703509]
中国太保A股上周五收报21.01元,一个月来微跌0.237%;其H股同日收报28.15港元,一个月来累计跌幅为9.606%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。