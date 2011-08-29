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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:46 BJT

〔中港股业绩〕中国太保上半年实现净利润58.16亿元,同比增长44.7%

路透上海8月29日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一发布半年报,2011年上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%.

　 　　　 　 　 2011年1-6月 2010年1-6月 　同比增减(%)

营业收入(亿元)　 872.38 726,31 20.1

净利润(亿元) 58.16 40.19 44.7

基本每股收益(元) 0.68 0.47 44.7

公司董事会报告并称,上半年实现保险业务收入868.75亿元,同比增长14.2%.整体市场占比10.8%,较上年末提高0.9个百分点.

其中,人寿保险业务收入545.74亿元,同比增长11.5%;财产保险业务收入322.67亿元,同比涨19.2%.投资资产规模达到4,905.13亿元,较上年末增长12.6%;产、寿险业务交叉销售9.93亿元,同比增长89.5%.

期内,寿险业务实现净利润27.93亿元,同比增长28.5%;产险业务实现净利润23.42亿元,同比增长54.0%.公司上半年加权平均净资产收益率达到7.2%,同比增长2.0个百分点.

此前,公司高层预计,今年公司保险业务收入增长15%以上,银保渠道保费收入下滑只是短期趋势.[ID:nCN1703509]

中国太保A股上周五收报21.01元,一个月来微跌0.237%;其H股同日收报28.15港元,一个月来累计跌幅为9.606%.(完)

欲览该公司更多新闻,请点击[601601.SS-CLN]

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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