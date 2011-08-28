《中国报摘》--中国证券报8月29日

* 头版头条:

--中国市场2011年基金半年报披露完毕.天相统计数据显示,由于市场疲弱的拖累,61家基金公司的763只基金上半年亏损1,254.33亿元人民币.其中股票型基金和混合型基金为重灾区,债券型基金和合格境内机构投资者(QDII)基金也未幸免,仅货币市场基金和保本基金保持盈利.

* 其他:

--从权威人士处获悉,可再生能源发展"十二五"(2011-2015年)规划近期有望发布.其提出太阳能发电装机目标为,到2015年达1,000万千瓦,到2020年达5,000万千瓦.(A1)

--浙江省台州市日前发布通知,将对商品住房实施限购,成为近期首个被纳入限购的二三线城市.(A1)

--国务院总理温家宝主持会议指出,目前秋季作物生产正处在产量形成的关键期,气象条件还有很大不确定性,必须毫不松懈地抓好当前农业生产;同时要切实促进生猪和牛羊肉生产,保障市场供给.(A2)

--国家发展改革委财政金融司司长徐林指出,目前中国出现政府性债务违约可能性并不大,下一步将进一步完善城投债券发行制度和防范风险机制,并尽快建立我国地方政府债务管理体系等.(A5)

--上海汽车(600104.SS)上半年公司实现营业总收入1,838.77亿元,同比增长24.56%;实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元,同比增长46.09%.(A7)

--保利地产(600048.SS)上半年实现营业收入152亿元,同比增长35.1%;实现净利润28亿元,同比增长71.7%.(A7)

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)称,受益于产险承保盈利能力的大幅提升和寿险业务较快增长,上半年实现归属于母公司股东的净利润58.16亿元,同比增长44.7%.(A7)(完)

--整理 李宏薇; 审校 乔艳红