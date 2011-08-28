《中国报摘》--中国证券报8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国市场2011年基金半年报披露完毕.天相统计数据显示,由于市场疲弱的拖累,61家基金公司的763只基金上半年亏损1,254.33亿元人民币.其中股票型基金和混合型基金为重灾区,债券型基金和合格境内机构投资者(QDII)基金也未幸免,仅货币市场基金和保本基金保持盈利.
* 其他:
--从权威人士处获悉,可再生能源发展"十二五"(2011-2015年)规划近期有望发布.其提出太阳能发电装机目标为,到2015年达1,000万千瓦,到2020年达5,000万千瓦.(A1)
--浙江省台州市日前发布通知,将对商品住房实施限购,成为近期首个被纳入限购的二三线城市.(A1)
--国务院总理温家宝主持会议指出,目前秋季作物生产正处在产量形成的关键期,气象条件还有很大不确定性,必须毫不松懈地抓好当前农业生产;同时要切实促进生猪和牛羊肉生产,保障市场供给.(A2)
--国家发展改革委财政金融司司长徐林指出,目前中国出现政府性债务违约可能性并不大,下一步将进一步完善城投债券发行制度和防范风险机制,并尽快建立我国地方政府债务管理体系等.(A5)
--上海汽车(600104.SS)上半年公司实现营业总收入1,838.77亿元,同比增长24.56%;实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元,同比增长46.09%.(A7)
--保利地产(600048.SS)上半年实现营业收入152亿元,同比增长35.1%;实现净利润28亿元,同比增长71.7%.(A7)
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)称,受益于产险承保盈利能力的大幅提升和寿险业务较快增长,上半年实现归属于母公司股东的净利润58.16亿元,同比增长44.7%.(A7)(完)
--整理 李宏薇; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。