联合国外交人士称,欧美推动联合国制裁叙利亚遭中俄抵制

(本文由路透中文网编译)

路透联合国8月26日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国外交人士称，美国和欧洲试图推动联合国安理会制裁叙利亚，但遭到俄罗斯与中国的强烈反对。

美国、英国、法国、德国与葡萄牙散发一项决议草案，呼吁制裁叙利亚总统阿萨德及其有关家人和亲信。这些国家希望尽快就此草案投票。

但外交人士透露，目前尚无投票计划。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)暗示，若当前对此草案表决，俄罗斯将动用否决权。西方外交人士称俄罗斯与中国拒绝讨论该草案。

一名要求匿名的外交官告诉路透："俄罗斯官员称还没接到指示。"

西方外交人士称，必须由各国政府出面说服中国和俄罗斯参与围绕此草案的协商，促使安理会15个成员国达成共识。

一名外交人士表示："显然，我们需要各国政府出面才能打破僵局，因为目前来自中俄的阻力很大。"(完)