联合国外交人士称,欧美推动联合国制裁叙利亚遭中俄抵制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透联合国8月26日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国外交人士称，美国和欧洲试图推动联合国安理会制裁叙利亚，但遭到俄罗斯与中国的强烈反对。
美国、英国、法国、德国与葡萄牙散发一项决议草案，呼吁制裁叙利亚总统阿萨德及其有关家人和亲信。这些国家希望尽快就此草案投票。
但外交人士透露，目前尚无投票计划。
俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)暗示，若当前对此草案表决，俄罗斯将动用否决权。西方外交人士称俄罗斯与中国拒绝讨论该草案。
一名要求匿名的外交官告诉路透："俄罗斯官员称还没接到指示。"
西方外交人士称，必须由各国政府出面说服中国和俄罗斯参与围绕此草案的协商，促使安理会15个成员国达成共识。
一名外交人士表示："显然，我们需要各国政府出面才能打破僵局，因为目前来自中俄的阻力很大。"(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。