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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:13 BJT

〔韩国个股〕LG显示器将明年资本支出至少削减25%,并延迟建设新生产线

路透首尔8月29日电---LG显示器(034220.KS)计划将明年的资本支出至少削减四分之一,并将延迟建设新的生产线,因全球对平面面板需求依然疲弱.

"我们明年的资本支出计划约为3万亿韩元(28亿美元),没有建立新工厂的计划,"LG显示器一位发言人表示.

LG在7月时已经将今年的投资预算削减约1万亿韩元,至略超4万亿韩元.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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