〔韩国个股〕LG显示器将明年资本支出至少削减25%,并延迟建设新生产线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月29日电---LG显示器(034220.KS)计划将明年的资本支出至少削减四分之一,并将延迟建设新的生产线,因全球对平面面板需求依然疲弱.
"我们明年的资本支出计划约为3万亿韩元(28亿美元),没有建立新工厂的计划,"LG显示器一位发言人表示.
LG在7月时已经将今年的投资预算削减约1万亿韩元,至略超4万亿韩元.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。