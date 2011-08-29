〔美国个股〕美国银行或很快敲定出售半数所持建行股份的交易--报载

路透北京8月27日电---纽约时报周六报导称,美国银行(BAC.N)正在"执行"减持逾半数中国建设银行(0939.HK)股份的"计划",多家亚洲及中东主权财富基金正协商购买这些股份.

该报援引两匿名"官方人士"的消息简要报导了协商一事,进一步暗示美银配售大笔建行股份的交易近在眼前.

纽约时报称:"亚洲和中东主权财富基金构成的财团,以及数家私募股权公司都在与银行人士协商,到下周初或将敲定协议."

该报援引未具名官方人士的消息称:"尽管美银计划出售其所持10%建行股份中的至少一半,但该行愿在合适的价位配售更多."

由于美银存在资本需求且近期股价大跌,该行料将在下周禁售期过後不久减持部分建行股份.

此次潜在买家或许包括科威特投资局(Kuwait Investment Authority),以及中国人寿(2628.HK)和新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL].

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周五援引匿名消息人士的话称,美银最早可能周一达成出售约半数所持建行股份的交易.

美银发言人谢绝置评,该行股价周五收高1.44%至7.76美元.(完)