〔美国个股〕美国银行或很快敲定出售半数所持建行股份的交易--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月27日电---纽约时报周六报导称,美国银行(BAC.N)正在"执行"减持逾半数中国建设银行(0939.HK)股份的"计划",多家亚洲及中东主权财富基金正协商购买这些股份.
该报援引两匿名"官方人士"的消息简要报导了协商一事,进一步暗示美银配售大笔建行股份的交易近在眼前.
纽约时报称:"亚洲和中东主权财富基金构成的财团,以及数家私募股权公司都在与银行人士协商,到下周初或将敲定协议."
该报援引未具名官方人士的消息称:"尽管美银计划出售其所持10%建行股份中的至少一半,但该行愿在合适的价位配售更多."
由于美银存在资本需求且近期股价大跌,该行料将在下周禁售期过後不久减持部分建行股份.
此次潜在买家或许包括科威特投资局(Kuwait Investment Authority),以及中国人寿(2628.HK)和新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL].
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周五援引匿名消息人士的话称,美银最早可能周一达成出售约半数所持建行股份的交易.
美银发言人谢绝置评,该行股价周五收高1.44%至7.76美元.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。