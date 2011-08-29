〔中国经济〕不压缩基本建设规模无法解决物价上涨--人大常委委员

路透北京8月29日电---对于持续高企的物价水平,中国人大常委会委员委员贺铿表示,不压缩基本建设规模,成本推动物价上涨的问题就无法解决;且建议结构性减税的力度应该加大.

新华社周五报导引述兼任中国人大财经委副主任委员的贺铿,在十一届全国人大常委会第二十二次会议上并称,要研究解决物价上涨引起的"负利率"问题,要保持人民币汇率的稳定.

十一届全国人大常委会上周五(26日)分组审议今年以来计划执行报告和预算执行报告,报导援引报告内容指出,全球流动性宽松的局面短期内难以改变,国内生产成本上涨压力依然存在,这些都增加了完成全年预期目标的难度.

"下一步要毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定...积极发挥财税政策稳定物价的作用."报告称.

统计显示,今年以来中国居民消费价格(CPI)连创新高.7月份CPI同比上涨6.5%,在6.5个百分点的涨幅中,4.38个百分点来自食品类价格上涨.

1-7月份累计,CPI已同比上涨5.5%,远高于年初确定的4%价格调控目标.

对于物价走势和价格调控,新华社报导并援引中国人大常委会委员、人大财经委主任委员石秀诗称,就目前看,要想把物价降下来,要在物价管理中进一步发挥市场机制的作用,依靠行政管理能把物价暂时"压"下去,但不能解决根本问题.

"今年物价上涨的主要因素是食品类价格涨幅比较大,而稳定食品价格的基础在农业,因此要进一步加大农业基础建设,加强对农业的投入."他认为.(完)