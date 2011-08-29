〔中国农业〕秋季作物气象条件有很大不确定性,必须抓好当前农业生产--总理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国国务院总理温家宝周六称,
目前秋季作物长势好于去年,生产正处在产量形成的关键期,气象条件还有很大不确定性,还面临乾旱、早霜、寒露风、病虫害等考验,必须毫不松懈地抓好当前农业生产.
"保持粮食和农业稳定发展,对稳定物价、保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义,"新华社报导援引温家宝在河北张家口考察时称.
他表示,"今年我国夏粮和早稻获得丰收,秋粮面积比去年有所增加...必须毫不松懈地抓好当前农业生产,认真做好技术指导, 加强田间管理,千方百计夺取秋粮丰收."
中国抑制高通胀的局势将面临一个有利因素,中国发改委官员不久前预计,今年国内粮食生产实现连续第八年丰收具备一定基础.
今年中国秋粮作物中,玉米和中稻高产作物播种面积达7.7亿亩,比上年增加1,600万亩,创近10年来最高水平.[ID:nCN1843737]
温家宝还要求切实促进生猪和牛羊肉生产,保障市场供给,牧区要认真落实和完善草原生态保护补助奖励机制,要改善农产品流通,加快形成流通成本低、运行效率高、安全便利的农产品营销网络.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。