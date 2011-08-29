《新兴市场重要经济事件预告》--8月29日-9月5日

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8月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决定(1530).

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至8月31日).

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克、波兰财政部长Jacek Rostowski、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将在欧洲议会经济和货币事务委员会上开展辩论,题目是"重塑市场信心:立法和体制方面的反应"(1500).

8月30日(二)

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan预计将在开普敦大学发表讲话(1500).

布拉格--捷克央行公布银行业实际压力测试结果(0800).

巴西利亚--巴西央行议息会议(至8月31日).

8月31日(三)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).

贝尔格莱德--塞尔维亚和国际货币基金组织(IMF)预计将结束10亿欧元的备用协议.

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

9月1日(四)

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼,克罗地亚(克罗埃西亚)央行副总裁Boris Vujcic、匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行预算会议.

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的争端解决机构会议.

奥地利阿尔卑巴赫--捷克央行副行长Mojmir Hampl在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表讲话.

圣地亚哥--智利央行公布8月18日货币政策会议记录(1130).

波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.

9月5日(一)

新加坡--新加坡金融管理局和国际清算银行(BIS)联合召开房地产市场和金融稳定会议(至9月6日).

以色列特拉维夫--以色列央行行长费舍尔在"第一届经济区域合作的国际会议"上发表讲话(1015).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)