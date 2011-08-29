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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:21 BJT

〔中国个股〕中国建筑新获8个项目总额419亿元,达去年营收的11.3%

路透上海8月29日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一刊登公告称,近期获得八个建筑施工项目,项目总额达418.9亿元人民币,达去年公司营业收入的11.3%.

其中,公司旗下第六工程局获得四川彭州蒙阳新城城市综合体项目,项目金额达90.8亿元;公司本部获得杭州国际博览中心BT(建设,转让)项目,项目金额达82.9亿元.

中标项目还包括广州珠江新城东塔(周大福中心)项目,武汉黄陵大军山片区基础设施工程BT项目,南京新城科技园创新综合体项目等.

中国建筑上日收报3.57元,过去一个月累计下跌3%.(完)

--发稿 林琦;审校 杨淑祯

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