〔中国个股〕中国建筑新获8个项目总额419亿元,达去年营收的11.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月29日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一刊登公告称,近期获得八个建筑施工项目,项目总额达418.9亿元人民币,达去年公司营业收入的11.3%.
其中,公司旗下第六工程局获得四川彭州蒙阳新城城市综合体项目,项目金额达90.8亿元;公司本部获得杭州国际博览中心BT(建设,转让)项目,项目金额达82.9亿元.
中标项目还包括广州珠江新城东塔(周大福中心)项目,武汉黄陵大军山片区基础设施工程BT项目,南京新城科技园创新综合体项目等.
中国建筑上日收报3.57元,过去一个月累计下跌3%.(完)
--发稿 林琦;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。