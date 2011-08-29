〔日本股市〕盘初受美联储刺激政策憧憬提振微升,观望日本投票结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---日股日经指数周一盘初微升,追随美股涨势,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话令出台更多刺激经济政策的憧憬升温.但在日本执政党党首选举和本周稍晚美国重要经济数据出炉前,日股成交量可能萎缩.
日本执政党民主党周一举行领导层投票,分析师称,投资者在选举结果于下午出炉前,投资者或将作壁上观.
日经指数.N225盘初升0.2%,至8,814.33点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.02%,至757.94点.(完)
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--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。