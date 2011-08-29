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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初受美联储刺激政策憧憬提振微升,观望日本投票结果

路透东京8月29日电---日股日经指数周一盘初微升,追随美股涨势,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话令出台更多刺激经济政策的憧憬升温.但在日本执政党党首选举和本周稍晚美国重要经济数据出炉前,日股成交量可能萎缩.

日本执政党民主党周一举行领导层投票,分析师称,投资者在选举结果于下午出炉前,投资者或将作壁上观.

日经指数.N225盘初升0.2%,至8,814.33点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.02%,至757.94点.(完)

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--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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