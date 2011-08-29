〔金属产业〕几内亚正与中国电力投资进行铝土矿及冶炼项目谈判--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透科纳克里8月26日电---几内亚政府消息人士表示,该国正与中国国有企业--中国电力投资集团就开发当地铝土矿、建造一铝土精炼厂、深水港口以及一座发电站进行後期谈判.
一位要求不透露姓名的消息人士称,该项目将耗资58亿美元.项目地点位于几内亚首都科纳克里以西约120公里(75英里)的Boffa,最早或将在2012年启动.
几内亚是全球最大的铝土出口国,也拥有丰富的铁矿石和黄金矿藏.该国已吸引数以十亿美元计的投资.
"我们的确在和中国电力投资就建造铝精炼厂一事进行谈判,该厂的年产能将为400万吨."几内亚矿产部秘书长Guillaume Curtis对路透表示.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。