〔香港新股〕江苏新城地产集团拟四季度整体上市,包括B股上市子公司--IFR

路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,消息人士透露，中国江苏地产商--新城地产集团计划整体上市，其中包括在B股上市的子公司江苏新城地产股份900950.SS。

这样，该公司就无需面对同在B股上市的内蒙古伊泰煤炭股份(900948.SS)香港IPO面临的监管障碍。

德意志银行(DBKGn.DE)与麦格理(MQG.AX)已加入美银美林，成为新城地产集团在香港上市的承销商。新城地产预计在第四季度上市，计划募集3亿至4亿美元。

伊泰煤炭原计划去年下半年在香港上市，融资15亿美元。不过作为首家纯B股公司到香港上市，它需要解答中国证监会提出的很多问题，才能获得监管许可。(完)

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