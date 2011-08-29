〔香港新股〕江苏新城地产集团拟四季度整体上市,包括B股上市子公司--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,消息人士透露，中国江苏地产商--新城地产集团计划整体上市，其中包括在B股上市的子公司江苏新城地产股份900950.SS。
这样，该公司就无需面对同在B股上市的内蒙古伊泰煤炭股份(900948.SS)香港IPO面临的监管障碍。
德意志银行(DBKGn.DE)与麦格理(MQG.AX)已加入美银美林，成为新城地产集团在香港上市的承销商。新城地产预计在第四季度上市，计划募集3亿至4亿美元。
伊泰煤炭原计划去年下半年在香港上市，融资15亿美元。不过作为首家纯B股公司到香港上市，它需要解答中国证监会提出的很多问题，才能获得监管许可。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。