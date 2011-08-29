《美国FED焦点》贝南克在联储年会上藏而不露,为其政策选择争取时间

路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在杰克森霍尔面对其他央行官员时,就像一个老练的扑克玩家,总是把一些牌藏而不露.

他这样做可能是在为自己争取时间,一旦做好准备就能重拳出击.

贝南克周五在美联储年度会议上发表演讲,恰逢美国经济复苏势头减退引发恐慌,且欧洲银行业体质惹人担忧.

很多人正寻找美联储准备出手采取进一步货币刺激政策的清晰信号,最近几年贝南克领导的美联储已采取了诸多刺激经济的措施.