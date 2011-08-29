《美国FED焦点》贝南克在联储年会上藏而不露,为其政策选择争取时间

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在杰克森霍尔面对其他央行官员时,就像一个老练的扑克玩家,总是把一些牌藏而不露.
他这样做可能是在为自己争取时间,一旦做好准备就能重拳出击.
贝南克周五在美联储年度会议上发表演讲,恰逢美国经济复苏势头减退引发恐慌,且欧洲银行业体质惹人担忧.
很多人正寻找美联储准备出手采取进一步货币刺激政策的清晰信号,最近几年贝南克领导的美联储已采取了诸多刺激经济的措施.
贝南克承认美国经济增长步伐较预期迟缓,并警告长期失业人口居高不下恐将带来持久性伤害.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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