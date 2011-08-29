(重发)〔欧洲经济〕欧央行管委诺沃特尼称,通胀预期稳定--彭博

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路透维也纳8月28日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对彭博表示,没有理由认为通胀预期上升.

他的这番言论表明,欧央行在今年稍早两次加息後可能维持利率不变.欧央行本月亦决定维持利率不变.

"我们看到的情况是通胀预期稳定,"诺沃特尼在周六晚间刊出的评论中表示."目前在油价和整体需求方面,我认为没有会导致通胀预期上升的具体问题."

诺沃特尼在怀俄明州杰克森霍尔的央行高层会议上表示,欧元区"成长前景良好",将为明年打下稳固基础."即便有些下滑,也不意味着衰退,"他对彭博表示.

诺沃特尼说,欧洲各国政府同意将救助基金规模提高至4,400亿欧元(6,318亿美元)非常重要.

"主要挑战是将这些决定付诸行动...目前因政治原因而有所延误,让我有些担心,"他表示.

他并不认为欧洲银行业间的放贷会像2008年雷曼兄弟倒闭後那样,逐渐趋于停滞.

"不应过度估量当前的情况,"他说."现在距离雷曼倒闭後那样的局面还有距离.事态需要关注,但不是紧迫挑战."

诺沃特尼本月稍早表示,欧央行银行存款跳增令人担心.(完)