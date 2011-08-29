〔中股业绩〕上汽上半年净利增46%,车市疲软下前景谨慎乐观(更新版2)

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* 上海汽车上半年净利润同比增长46.09%

* 小排量车刺激政策取消後合资整车企业表现强劲

* 新车型的推出和上下游拓展令上汽後劲充沛

* 全年料跑赢中国车市整体增幅,但仍需警惕大市疲软风险

* 上汽早盘收低1.69%,逊于大盘的1.06跌幅

作者 李然

路透北京8月29日电---中国最大汽车企业--上海汽车(600104.SS)得益于合资品牌表现强劲上半年净利录得46%的同比增幅.在汽车行业持续低迷下,上汽未来将谨慎扩张产能,陆续推出中高级车新型以力图维持稳固的成长.

中国取消小排量汽车优惠政策後,消费者更愿意购买中高端产品,上海汽车亦将受惠于合资品牌别克(Buick)和帕萨特(Passat)销售强劲.业内人士预计该公司全年净利润会录得两位数的同比增长.

而中国车市在历经过去两年近50%和超过30%的高速增长後,今年全年产销同比增速将放缓至10%以下.

上海汽车周一早市收跌1.69%报15.70元,逊于大盘沪综指.SSEC的1.06%跌幅.今年以来该股累计上涨8.8%,跑赢同期沪综指.SSEC累计近7%的跌幅.

大型投行中金公司周一在研究报告中写道,中高级车新车型如上海大众全新帕萨特及上海通用明年推出的科帕奇(Captiva)和迈瑞宝(Malibu)有望推升两家合资厂的销量增长;销售及物流等业务的注入,也将协助公司在上下游拓展利润空间.

"通用和大众2012年产能增长均在20%以内,相对谨慎的产能扩张政策有利于公司利润率维持高位....另一方面,公司有望在下半年推出现金激励计划.在行业景气下行时推出激励政策."报告称.

上海汽车报告显示,上半年净利润85.76亿元人民币,同比增长46.09%;报告期内公司实现国产整车销售200.5万辆,同比增长12.9%;实现营业总收入1,838.77亿元,同比增长24.56%.

主要由于上海通用2010年2月起纳入合并范围,如果剔除上海通用合并口径不一致因素,同口径整车收入较去年同期上升14.33%.

作为与通用汽车(G.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司,上海通用和上海大众今年前七个月的累计销量分别为70.6万辆及65.4万辆,合计136.0万辆,在总销量中的比重由去年同期的53.3%提升至59.8%.

据汤森路透I/B/E/S,上海汽车公布业绩前,20位分析师对其平均目标股价约为23.85元,业绩发布後,目标价格均值则已上调至24.54元.

**车市低迷需谨慎**

中国政府于去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.

上汽亦预计,2011年国内汽车市场与前两年相比,增速将大幅放缓,全年整车销量1,900万辆左右,同比增长约3.6%.目前市场人士把下半年的希望更多寄托在即将到来的"金九银十"传统汽车销售旺季.

整体市场需求回落势必影响车企表现.宏源证券分析师祖广平亦在报告中称,虽然上半年上汽主要指标相对2010年甚至有所改善,但鉴于下半年市场增速的放缓和价格战压力的增加,对于公司下半年的盈利状况表示谨慎乐观.

此前的小排量汽车优惠政策被诟病为透支需求,对今年以自主品牌为主的中低端市场造成了极大冲击.公开资料显示,上海汽车前七个月累计销售自主品牌乘用车(荣威和MG)9.1万辆,同比下滑2.4%.

"小排量汽车优惠政策取消以後,消费者就不太愿意购买便宜的自主品牌汽车了,但多数国外品牌汽车销量保持得不错,人们转而购买更大排量和更贵一些的汽车."国都证券一位分析师认为.

其他本土汽车厂商中,比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)上半年净利按年下降88.63%.今年前七个月,比亚迪整车合计销量26万辆,同比下滑了19.3%,而该公司亦试图调整汽车产品结构,推出中高端新车型,以顺应中低端市场需求放缓、利润下降的窘境.

而此前中国主要SUV生产商-长城汽车(2333.HK)虽然宣布中期净利按年大增109%,但今年也可能难以达成全年50万辆的销售目标.(完)