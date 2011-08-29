《外汇动态》欧元涨势在1.4518和1.4537的阻力位前止步

0024GMT--欧元EUR=下跌0.1%至1.4487美元,在由8月17日高点1.4518和7月27日高点1.4537构成的阻力位前止步.

一家日本大型银行的客户交易商称,欧元短线可能进一步上涨,或升至7月初高点1.4580.市场对欧元的看法没有任何改善,欧元最近之所以走坚更多地反映了美元的疲软,他说道.

该交易商称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五宣布,美联储9月政策会议将延长至两天,暗示就进一步放宽货币政策的可能性将出现更激烈的辩论."他(贝南克)可能希望更彻底的讨论,这样能将其他决策委员引向他所希望采取的政策,"这位交易商称.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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