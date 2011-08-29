〔中股业绩〕保利地产上半年净利同比增逾七成,未来将继续聚焦中小户型

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国大型房地产公司--保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SS)周一公布半年报,上半年实现净利27.95亿元人民币,同比增长71.74%;下半年将继续坚持以满足刚性居住需求的中小户型普通住宅为主,抢占市场.
半年报并称,上半年房地产结转收入144亿元,同比增长32.3%;房地产业务结算毛利率40.7%,较去年度提升了7.5个百分点,结算毛利率出现较大回升,主要是广州保利中环广场和北京保利西山林语等高毛利率项目的结算.
保利地产上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 151.91 112.44
净利润(亿元) 27.95 16.27
基本每股收益(元) 0.47 0.27
半年报还称,公司上半年拓展了13个房地产项目,其中12个以底价获取,新增容积率建筑面积456万平方米,平均楼面地价2,269元/平方米,较去年下降了27%.
公司表示,截至6月30日,公司共有在建拟建项目148个,占地面积3,203万平方米,容积率建筑面积5,808万平方米.报告期内,公司实现新开工773万平方米,在建面积2,161万平方米.
公司还公告指出,公司于2009年7月6日非公开发行A股募集资金净额为78.15亿元,已于去年全部使用完.
公司并称,下半年还将积极抢占银行信贷资源,加快销售回笼,确保资金平衡;并根据市场形势变化,合理控制投资节奏.
保利地产上周五收报11.31元,过去一个月累计上涨10.58%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。