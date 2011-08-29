〔中股业绩〕海通证券上半年实现净利22.35亿元,同比增长21.33%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)周一公布上半年实现净利润22.35亿元人民币,同比增长21.33%.
中报并显示,上半年实现营业收入52.47亿元,同比增幅19.72%,每股收益0.27元.
分项业务来看,上半年,证券及期货经纪业务实现营业收入20.67亿元,利润总额12.30亿元,同比下跌10.80%.主要因证券市场持续低迷、佣金率竞争加剧,以及经营规模扩大、证券营业部设立或迁址等原因使成本费用相应小幅增加等因素的影响.
上半年,公司投资银行完成20个主承销项目,承销总金额218.6亿元,储备项目超200家.期内,投资银行业务实现营业收入5.97亿元,利润总额4.64亿元,较上年同期增加0.32亿元.
自营业务方面上半年共实现营业收入7.63亿元,利润总额7.03亿元,同比增加395.07%.
中报指出,证券行业竞争不断加剧,传统证券经纪业务面临严峻挑战,公司分支机构平均佣金率呈下滑态势,赢利能力减弱.
而随着公司业务规模、业务领域的不断扩大,各业务领域专业人才需求较大,尤其是研究、资管、衍生品等方面的优秀人才紧缺,因此需要不断完善薪酬激励体制.
海通证券将以五年发展规划和H股上市为契机,坚持改革转型、创新驱动,巩固传统业务优势,加快创新业务步伐,提升公司盈利能力.
海通证券上周五收报8.30元人民币,过去一个月累积跌幅约3%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。