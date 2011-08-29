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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:47 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货上涨,因天气因素导致产量堪忧

路透悉尼8月29日电---美国谷物及油籽期货周一上涨,延续上周涨势,因天气不利导致美国作物产量堪忧.

美元走软亦支撑价格,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克带来将有更多刺激举措的希望.

12月玉米期货上涨0.72%,至每蒲式耳7.72-3/4美元.12月小麦期货上涨0.7%,至每蒲式耳8.02-1/2美元.11月大豆期货SX1上涨0.4%,报14.29美元.

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