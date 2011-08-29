〔芝加哥期市〕美国谷物期货上涨,因天气因素导致产量堪忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月29日电---美国谷物及油籽期货周一上涨,延续上周涨势,因天气不利导致美国作物产量堪忧.
美元走软亦支撑价格,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克带来将有更多刺激举措的希望.
12月玉米期货上涨0.72%,至每蒲式耳7.72-3/4美元.12月小麦期货上涨0.7%,至每蒲式耳8.02-1/2美元.11月大豆期货SX1上涨0.4%,报14.29美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。