〔香港新股〕中国兴源动力重启IPO希望9月进行,交银国际和瑞银负责--IFR

路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,交银国际也加入瑞银UBSN.VX(UBS.N)，共同安排兴源动力的香港上市交易。这是该公司第二次上市尝试，发行人希望于9月进行，但仍视市场情况而定。

兴源动力专营适用于动力设备电力集成系统，今年6月曾计划发行2.6亿股（77%新股／23%旧股），最多募资9.41亿港元（1.21亿美元）。当时每股参考价为2.72至3.62港元，相当于8.6至11.5倍的2011年市盈率。该次发行由于市况波动而暂缓进行。

交银国际是中国第五大商业银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)的海外投资银行和证券旗舰.(完)

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