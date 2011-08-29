〔香港新股〕中国兴源动力重启IPO希望9月进行,交银国际和瑞银负责--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,交银国际也加入瑞银UBSN.VX(UBS.N)，共同安排兴源动力的香港上市交易。这是该公司第二次上市尝试，发行人希望于9月进行，但仍视市场情况而定。
兴源动力专营适用于动力设备电力集成系统，今年6月曾计划发行2.6亿股（77%新股／23%旧股），最多募资9.41亿港元（1.21亿美元）。当时每股参考价为2.72至3.62港元，相当于8.6至11.5倍的2011年市盈率。该次发行由于市况波动而暂缓进行。
交银国际是中国第五大商业银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)的海外投资银行和证券旗舰.(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。