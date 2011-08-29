〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率4.30%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月29日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的240亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率4.30%.
今年以来,财政部此前已代理发行了五期,总额共计1,176亿元的地方政府债,期限含三年和五年.最近一次的五年期品种招标是在8月8日,当期发行量为220亿元,中标利率4.12%.[ID:nCN1882383]
今日招标的新债为今年第六期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月30日开始发行并计息,9月1日发行结束,9月5日起上市交易.
中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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