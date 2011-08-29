〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率4.30%--业内人士

路透上海8月29日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的240亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率4.30%.

今年以来,财政部此前已代理发行了五期,总额共计1,176亿元的地方政府债,期限含三年和五年.最近一次的五年期品种招标是在8月8日,当期发行量为220亿元,中标利率4.12%.[ID:nCN1882383]

今日招标的新债为今年第六期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月30日开始发行并计息,9月1日发行结束,9月5日起上市交易.

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)