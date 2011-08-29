〔全球金市〕现货金下滑0.7%,逆转上日涨势

路透新加坡8月29日电---现货金周一下跌,回吐上交易日逾3%的涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克引发了该央行可能考虑更多刺激措施来提振经济的预期.

0035GMT,现货金XAU=下跌0.7%至每盎司1,815.16美元.

美国期金GCcv1上涨1.2%至1,818.80美元.

贝南克周五未暗示美联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示美联储将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率.[ID:nCN1928223]