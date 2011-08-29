〔全球金市〕现货金下滑0.7%,逆转上日涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月29日电---现货金周一下跌,回吐上交易日逾3%的涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克引发了该央行可能考虑更多刺激措施来提振经济的预期.
0035GMT,现货金XAU=下跌0.7%至每盎司1,815.16美元.
美国期金GCcv1上涨1.2%至1,818.80美元.
贝南克周五未暗示美联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示美联储将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率.[ID:nCN1928223]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。