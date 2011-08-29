〔中股业绩〕海通中期净利升两成因自营业务激增,收入结构优化(更新版)

(新增分析师报告及更多背景)

* 海通证券上半年净利同比升21.33%

* 主要受益于自营业务利润激增

* 传统经纪业务竞争加剧,未来赢利能力承压

路透北京8月29日电---中国大型券商--海通证券(600837.SS)上半年净利润同比增长21.33%,受益于自营收益激增近四倍;分析师指出,该公司收入结构呈优化趋势,投行多对其未来业绩持正面评价.

不过他们也指出,海通旗下传统证券经纪业务因竞争加剧,正面临严峻挑战,赢利能力减弱,并且未来在佣金率方面仍存一定压力.

"上半年业绩超出市场预期,营业收入和净利润的增长主要来源于自营收益的快速增长...收入结构优化趋势明显."华泰证券(601688.SS)报告指出.

海通证券周一公布中报显示,上半年其实现净利润22.35亿元人民币;同期,实现营业收入52.47亿元,同比增幅19.72%,每股收益0.27元.

海通上半年在自营业务方面实现营业收入7.63亿元,利润总额7.03亿元,同比增加395.07%.不过,证券及期货经纪业务实现营业收入20.67亿元,利润总额12.30亿元,同比下跌10.80%.

报告并预计,2011年度,海通证券净利润有望达到44.87亿元,同比增长21.7%;预测今年EPS(每股收益)为0.55元,PE(市盈率)15.22倍.维持"推荐"评级,认为未来六个月内,海通证券将强于同期上证指数.SSEC表现5%-20%.

东方证券银行与证券行业分析师王鸣飞称,上调海通证券2011年净利润增速至23%,预计EPS0.55元,目前公司股价对应2011年PE为15.1倍,PB(市净率)1.4倍,维持公司"买入"的投资评级,为推荐组合中首推标的.

王鸣飞预计,未来12个月内,海通证券表现将强于相对同期的上证指数收益率15%以上.

上半年,公司投资银行完成20个主承销项目,承销总金额218.6亿元,储备项目超200家.期内,投资银行业务实现营业收入5.97亿元,利润总额4.64亿元,较上年同期增加0.32亿元.

**佣金率未来仍存压**

海通证券中报中指出,证券行业竞争不断加剧,传统证券经纪业务面临严峻挑战,公司分支机构平均佣金率呈下滑态势,赢利能力减弱.

华泰证券援引数据显示,由于经纪业务市场竞争的激烈,海通公司上半年佣金率为0.09%,同比下滑0.032个百分点;二季度佣金率为0.878%,环比下滑0.0042个百分点.

"由于海通证券营业部多处沿海地区,而存量佣金率在行业内仍属偏高,因此判断,未来海通证券在佣金率方面仍存一定压力."王鸣飞称.

此外,海通证券并称,随着公司业务规模、业务领域的不断扩大,各业务领域专业人才需求较大,尤其是研究、资管、衍生品等方面的优秀人才紧缺,因此需要不断完善薪酬激励体制.

海通证券强调,将以五年发展规划和H股上市为契机,坚持改革转型、创新驱动,巩固传统业务优势,加快创新业务步伐,提升公司盈利能力.

中资券商香港上市正蔚然成风.继中信证券(600030.SS)後,海通成为第二家计划发行H股的中国券商,融资规模或超过100亿元.公司此前公告,拟发行不超过发行後总股本13%H股,同时授予簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权.[ID:nCN1766451]

中国最大券商--中信证券此前公布中期业绩显示,上半年实现净利润29.73亿元,同比增13.12%;营业收入75.08亿元,同比下降5.02%;每股收益为0.30元.[ID:nCN1914245]

北京时间10:06分,海通证券报8.15元,跌1.81%;同期大盘沪综指.ssec下跌0.97%.(完)

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