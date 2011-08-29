〔金砖国家〕8月26日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.29%,报975.92点.
中国股市:中国股市沪综指周五缩量小幅收跌.分析人士称,经昨日股指大涨後市场转趋谨慎,且通胀压力犹存加剧未来政策面不确定性.预计大盘短线将在2,600点附近震荡,板块方面料仍以抗通胀股行情为主.沪综指.SSEC收报2,612.188点,跌3.073点或0.12%,A股成交额较上日减逾两成至814亿元.昨日该股指创下逾10个月最大单日涨幅.本周沪综指则累计上涨3.07%,结束连续五周跌势.[.SSCN]
香港股市:收低,高贝塔(beta)系数股票的跌势抵消了受利好业绩驱动的中资银行股涨势.成交值降至一个月低点,市场等待美联储主席贝南克稍晚的讲话.恒生指数.HSI下跌0.86%,收报19,582.88点.不过,该指数周线收高,之前连续四周都收低.恒生国企指数.HSCE下跌1.25%,收报10,299.58点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价小幅收涨.由于美联储主席贝南克今日稍晚将发表讲话,美联储政策等存在不确定因素,场内观望情绪浓重,机构持有美元意愿仍较弱..[CNY/CN]
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印度股市:周五收低1.8%,并录得连续第五周下跌,因全球投资者在贝南克的重要讲话前态度谨慎.在对美国经济前景普遍不安的形势下,贝南克讲话料提供一些清晰指引.指标BSE指数.BSESN收低297.50点,报15,848.83点,为去年2月迄今最低收盘位.19只成分股中有16只收低.[.BO]
印度汇市:印度卢比周五下跌,为连续第四周下挫,因贝南克发表讲话前,交易员避免进行市场活动.卢比兑美元INR=D2收报46.145/155,较周四收盘水准46.04/05贬值0.2%.周四卢比/美元曾触及逾11个月最弱水准46.2150.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高0.77%,报1,596.2点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.87%,报835.24点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX回吐稍早涨幅,收盘几无变动,报28.95;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.1%,报41.57.
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巴西股市:拉美股市上涨,之前贝南克讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨0.75%至53,350.79点,因全球最大铁矿商淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)涨1.88%.而该国最大民间银行Itau Unibanco (ITUB4.SA)劲扬2.48%.[ID:nN1E77P1VZ]
巴西汇市:拉美货币上扬,得益于美联储可能向美国经济提供更多刺激政策的预期.雷亚尔兑美元BRBY涨0.4%至1.6031.[ID:nN1E77P1UW]
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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.3%至26,200.73点.综合指数.JALSH上涨0.26%至29,425.05点.上涨的个股中,Optimum CoalOPTJ.J大涨5%至31.50兰特,因受嘉能可(GLEN.L)计划收购该公司的消息提振.[ID:nL5E7JQ281][.JALSH]
南非汇市:兰特兑美元周五涨至一周高位,突破7.15处的阻力位.1550GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.13,较周四纽约收盘价7.2325升1.4%.[ID:nL5E7JQ281][.JALSH](完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。