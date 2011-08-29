〔全球经济〕IMF预计不会出现全球衰退,但风险已升高--IMF第一副总裁

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿8月26日电---国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基周五表示,IMF将于下月公布的最新预估并未预计会出现全球衰退,但风险已经升高.
"我可以说我们(预计)的基本情形肯定不是衰退,"利普斯基对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)说,"但是毫无疑问,鉴于过去几个月很多经济数据表现疲弱,风险已经升高."
利普斯基表示,全球经济风险升高,可以从对决策者控制债务能力的信心匮乏中得到反映.
他敦促美国和欧洲制定可信的中期财政计划,以提振对于它们削减债务水准能力的信心.
"很明显,需要的是一个可信的中期财政计划,令投资者和其它人士相信,中期内赤字将得到控制而且财政政策将适当."利普斯基在杰克森霍尔会议上说.
他表示,有效的财政举措将能够包括美国税收改革和明确的支出计划.
美国白宫表示,该国总统奥巴马和国际货币基金组织总裁拉加德在周五稍早举行了电话会谈,并同意短期内全球经济需要进一步举措,以提振增长.(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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