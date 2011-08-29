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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 09:15 BJT

〔全球金市〕现货金下跌逾1%至每盎司1,809.14美元

路透新加坡8月29日电---现货金XAU=周一跌逾1%至每盎司1,809.14美元,上交易日曾大涨逾3%,因市场寄望美国联邦储备理事会(FED,美联储)将出台更多刺激举措.

美国期金GCcv1报1,811.3美元.(完)\

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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