《中国债券市场每日交易备忘》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部代理发行240亿元人民币五年期地方政府债9:50-10:30招标
江苏扬农化工集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承销
南通四建集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承销
山东魏桥创业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销
山东魏桥创业集团8亿元一年期短融簿记建档(中债增进公司对本息提供担保),招行主承销
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二、新债上市:
国家开发银行160亿元三年期固息金融债110247,票面利率4.33%
北京能源投资公司12亿元五年期固息债1180133,票面利率5.85%
北京能源投资公司8亿元七年期固息债1180134,票面利率6.10%
株州高科集团10亿元七年期固息债1180136,票面利率7.82%
石药集团3亿元一年期短融1181376,票面利率6.36%
江苏盐业集团4亿元一年期短融1181377,票面利率6.36%
黑龙汇龙煤矿业集团10亿元一年期短融1181378,票面利率5.89%
中文传媒(600373.SS)5亿元三年期中期票据1182230,票面利率6.40%
重庆国有文化资产经营公司6亿元五年期中票1182231,票面利率6.36%
怡亚通(002183.SZ)5亿元三年期中票1182232,票面利率7.10%
无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182233,票面利率6.21%
北京首都公路发展公司10亿元三年期中票1182234,票面利率5.55%
凌云股份(600480.SS)5亿元三年期中票1182235,票面利率6.40%
财政部代理发行236亿元三年期地方政府债119105,票面利率4.01%
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三、缴款:
财政部300亿元七年期续发固息国债110017,发行价99.50元
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四、还本付息:
宁波城建投资控股公司6亿元10年期固息债078043付息,票面利率5.30%
芜湖建投10亿元10年期固息债078044付息,票面利率5.25%
嘉兴城投17亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088027付息,票面利率7.05%
财政部260亿元20年期固息国债090020付息,票面利率4.00%
清华控股10亿元三年期中期票据0982117付息,票面利率4.15%
中国人民银行800亿元三年期央票1001074付息,票面利率2.65%
中央汇金投资公司260亿元七年期固息债102701付息,票面利率3.16%
无锡产业发展集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080099付息,票面利率4.95%
金阳建设投资集团28亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080100付息,票面利率4.93%
邵阳城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080101付息,票面利率6.12%
国开行100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债0302150付息,票面利率2.77%
财政部300亿元10年期固息国债050001付息,票面利率4.44%
东莞商业银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072001付息,票面利率5.40%
财政部280亿元15年期固息国债080002付息,票面利率4.16%
合肥建投17亿元10年期浮息债(一年shibor基准)088028付息,基本利差2.20%
翼中能源峰峰集团10亿元五年期固息债088029付息,票面利率6.65%
株州城投15亿元七年期固息债0980128付息,票面利率7.00%
工行(1398.HK)(601398.SS)130亿元10年期固息债050501付息,票面利率3.11%
财政部6,000亿元10年期固息特别国债0700001付息,票面利率4.30%
中远运输总公司20亿元15年期固息债7102付息,票面利率4.58%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准
备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]
--中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,
同比增长28.3%.[ID:nCN1928303]
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 刘昕/冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。