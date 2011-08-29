《中国股市盘前看点》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国7月个人所得及支出
--美国7月成屋待完成销售指数
--德国8月消费者物价调和指数(HICP)及消费者物价指数(CPI)
**宏观经济及政策面**
--数位消息人士上周五稍晚向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金,并对央行政策是否存在"超调"心存疑虑,担心实体经济会因此有"硬着陆"的风险,但亦有分析人士认为,其无碍中国经济的正常运行.[nCN1927391]
--中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,同比增长28.3%.[nCN1928303]
**重点行业和公司**
--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一发布半年报,2011年上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%. [nCN1928557]
---中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日公布,今年上半年净利按年升11.9%,明显高于市场预期,受益于油气勘探及生产业务大幅增长.[nCN1928315]
--中国建筑(601668.SS)刊登公告称,近期获得八个建筑施工项目,项目总额达418.9亿元人民币,达去年公司营业收入的11.3%. [nCN1928641]
--上海汽车(600104.SS)公布业绩报告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元人民币,同比增长46.09%.主要原因为合资整车企业的投资收益增加,及财务公司理财产品等到期,增加投资收益所致. [nCN1928461]
--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周六宣布,上半年净利同比下滑22.24%,主要是受财务费用上升及投资收益减少所拖累,不过其下滑幅度较一季度已明显收窄. [nCN1928301]
**海外动向**
--美国股市上周五收涨,逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.道琼工业指数.DJI收高134.72点,或1.21%,报11,284.54点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,600点整数位及20日均线2,591点的支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。