《中国股市盘前看点》--8月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国7月个人所得及支出

--美国7月成屋待完成销售指数

--德国8月消费者物价调和指数(HICP)及消费者物价指数(CPI)

**宏观经济及政策面**

--数位消息人士上周五稍晚向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金,并对央行政策是否存在"超调"心存疑虑,担心实体经济会因此有"硬着陆"的风险,但亦有分析人士认为,其无碍中国经济的正常运行.[nCN1927391]

--中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,同比增长28.3%.[nCN1928303]

**重点行业和公司**

--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一发布半年报,2011年上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%. [nCN1928557]

---中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日公布,今年上半年净利按年升11.9%,明显高于市场预期,受益于油气勘探及生产业务大幅增长.[nCN1928315]

--中国建筑(601668.SS)刊登公告称,近期获得八个建筑施工项目,项目总额达418.9亿元人民币,达去年公司营业收入的11.3%. [nCN1928641]

--上海汽车(600104.SS)公布业绩报告称,上半年实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元人民币,同比增长46.09%.主要原因为合资整车企业的投资收益增加,及财务公司理财产品等到期,增加投资收益所致. [nCN1928461]

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周六宣布,上半年净利同比下滑22.24%,主要是受财务费用上升及投资收益减少所拖累,不过其下滑幅度较一季度已明显收窄. [nCN1928301]

**海外动向**

--美国股市上周五收涨,逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.道琼工业指数.DJI收高134.72点,或1.21%,报11,284.54点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,600点整数位及20日均线2,591点的支撑力度.(完)