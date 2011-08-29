〔投行观点〕中国扩大准备金缴存范围暗示无意很快放松政策--美银美林

路透北京8月29日电---美国银行-美林最新发布报告称,中国央行拟将保证金存款纳入准备金上缴范围,反映出中国政府出于对房地产价格和通胀上升的忧虑,无意很快放松货币政策,仍预计今年剩馀时间,央行不会再调整利率、准备金率、广义货币供应量(M2)目标和年放款额度.

美银美林经济学家陆挺在报告中称,市场传言央行此举之後可能下调存款准备金率,但他们认为下调存准对货币政策放松的暗示过于强烈,目前还没有这个必要.央行可能会通过公开市场操作来对冲扩大准备金缴存范围的效应.

"我们仍然认为2011年年底前升息的机率非常小.扩大存准上缴范围暗示,在全球环境不稳之际,央行仍倾向于动用数量化工具控制货币/信贷增速."报告称.

但长期而言,中国的升息周期尚未结束.预计2012年还有两次升息,幅度均为25个基点,届时一年期存款利率将升至4%,相当于居民消费价格指数(CPI)同比增幅.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

美银美林预计,未来六个月,银行系统将有9,000亿元人民币的资金遭冻结,相当于上调存准约130个基点.

报告指出,此次扩大存准上缴范围後,若央行不在公开市场上采取行动对冲效应,将会对货币市场利率带来上档压力,尤其在11月冻结资金达到3,590亿元之时.

不过,经济面的影响可能有限,虽然此举可能打击银行承兑汇票,但一些银行承兑汇票仅用来逃避准备金上缴或争存款,而且央行很有可能对该政策效应进行对冲.(完)