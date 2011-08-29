〔中国货币市场〕14天期回购利率跳涨逾123bp,消息称准备金上缴范围扩大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月29日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权平均利率上涨,其中14天期该利率跳涨逾123个基点(bp),此前有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围.
"七天期回购开盘跳涨近100个bp後,又被打下来了,可能是七天期回购到期资金不能用于到时的准备金缴款."北京一银行交易员称.
正当市场预期中国央行紧缩政策可能进入观察期之时,央行却计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围,此举料将令中国股市和债市双双承压.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1547 3.2237 -6.90
七天CN7DRP=CFXS 4.3356 4.0747 +26.09
14天CN14DRP=CFXS 5.5000 4.2683 +123.17
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS -- 3.2341 --
七天CHICNY7D=CFXS 5.5000 4.0533 +144.67
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--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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