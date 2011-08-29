〔中国货币市场〕14天期回购利率跳涨逾123bp,消息称准备金上缴范围扩大

路透北京8月29日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权平均利率上涨,其中14天期该利率跳涨逾123个基点(bp),此前有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围.

"七天期回购开盘跳涨近100个bp後,又被打下来了,可能是七天期回购到期资金不能用于到时的准备金缴款."北京一银行交易员称.

正当市场预期中国央行紧缩政策可能进入观察期之时,央行却计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围,此举料将令中国股市和债市双双承压.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1547 3.2237 -6.90

七天CN7DRP=CFXS 4.3356 4.0747 +26.09

14天CN14DRP=CFXS 5.5000 4.2683 +123.17

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS -- 3.2341 --

七天CHICNY7D=CFXS 5.5000 4.0533 +144.67

====================================================================(完)