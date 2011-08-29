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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 09:14 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元上涨,受此前贝南克讲话及韩国经常帐数据提振

韩国央行公布的数据显示,因出口强劲,7月经季节调整後的经常帐盈馀大幅上涨四个月高位,达22.4亿美元[ID:nCN1928437],韩元亦受此支撑.

政府公债期货几乎持稳,0045GMT,9月三年期公债期货KTBc1上升0.01点,报104.20.

0045GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,078.5 1,081.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.0477/589 14.0509/548

韩国公债期货KTBc1* 104.20 104.19

韩国综合股价指数.KS11 1,793.4 1,778.95

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

--编译 程琳/王翔琼;审校 龚芳

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