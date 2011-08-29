《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日(I)

**上海证券报**

--监测数据显示,近期中国食用油价格涨速明显加快.较8月1日相比,8月27日,纯花生油价格涨幅最大,为5.0%,大豆调和油、纯菜子油、纯大豆油、纯葵花子油价格涨幅在1.3%至3.0%之间.目前监测的食用油价格均明显高于去年同期.

--截至6月,中国证券市场股票首发融资额为1,607.75亿元人民币,增发融资额为2,364.41亿元,配股融资额为229.61亿元,分别占去年全年的33%,63%和16%;同期企业债融资额为1,427.48亿元,公司债融资额为539亿元,可转债融资额为295亿元,分别占去年全年的39%,105%和41%.

--中国建筑(601668.SS)称,近期获得项目金额合计418.9亿元,占其2010年度经审计营业收入的11.3%.

**人民日报**

--河北尚义发生重大交通事故,已造成18人死亡.

--上海25日正式推出改进小企业金融服务政策,明确小企业贷款实现"两个不低于"的量化目标,各行小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅;上海银行业整体单户授信总额500万元以下小企业贷款增幅不低于全部贷款增幅.

--北京市发改委力降流通环节费用,市场摊位费可能纳入政府定价目录,将清理取缔超市向供应商收取的通道费等收费项目.

--8月23日起,江苏省南京市房地产契税征缴部门开始对婚前房屋产权证加名徵收契税.具体计税方式为房屋评估价格的一半乘以3%的契税率.市民反映这项"加名税"有与民争利之嫌.

--评论文章称,楼市调控方向不变,力度不松.7月份,北京、上海、深圳等一线城市房价环比出现"停涨","限购令"升级,彰显调控决心.

**第一财经日报**

--风电行业连续五年高速增长突然放缓,上半年,华锐风电(601558.SS)、金风科技(002202.SZ)、东方电气(600875.SS)等主营风力发电机组的上市公司业绩普遍出现大幅下滑.

--三元股份(600429.SS)称,拟与新华联(000620.SZ)组成联合体并与新华联指定方,以不高于7.2亿元的金额,参与湖南太子奶株洲三公司的破产重整.据了解,目前双方联合系新华联牵头,一旦成功接盘,三元股份可能成为未来太子奶的真正控制方.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李宏薇/沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]