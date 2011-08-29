〔全球经济〕新兴经济体不应依赖美国公债来躲避危机--康奈尔教授

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透杰克森霍尔8月27日电---一位知名经济学家周六表示,新兴经济体应该寻找其他办法在全球危机中保护自己,而不是囤积美国公债.
康奈尔大学教授Eswar Prasad在全球央行官员会议上宣读的论文中称,美国公债和其他发达国家的债券或许具有流动性,但远非安全资产.
他说道,通过各自购买美国公债而寻求免受全球冲击的新兴国家如果能够联合起来设立一个资金池,并能在危机期间动用这些资金,则会更好.这麽做能够在必要时为这些新兴国家提供支持,而不必在国家投资组合中配置可能变差的债券.
Prasad称,美国公共债务水平大幅上升,以及疲弱的经济成长前景,意味着美元兑新兴市场货币会继续贬值,从而侵蚀新兴国家对外投资的价值.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。