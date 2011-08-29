〔全球经济〕新兴经济体不应依赖美国公债来躲避危机--康奈尔教授

路透杰克森霍尔8月27日电---一位知名经济学家周六表示,新兴经济体应该寻找其他办法在全球危机中保护自己,而不是囤积美国公债.

康奈尔大学教授Eswar Prasad在全球央行官员会议上宣读的论文中称,美国公债和其他发达国家的债券或许具有流动性,但远非安全资产.

他说道,通过各自购买美国公债而寻求免受全球冲击的新兴国家如果能够联合起来设立一个资金池,并能在危机期间动用这些资金,则会更好.这麽做能够在必要时为这些新兴国家提供支持,而不必在国家投资组合中配置可能变差的债券.

Prasad称,美国公共债务水平大幅上升,以及疲弱的经济成长前景,意味着美元兑新兴市场货币会继续贬值,从而侵蚀新兴国家对外投资的价值.(完)