〔中国债市动态〕10年国债双边报价收益率大涨,消息称准备金上缴范围将扩大

路透北京8月29日电---中国银行间债市周一早盘基准10年国债双边报价收益率上涨约10个基点,此前有消息称准备金上缴范围将扩至保证金.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金.[ID:nCN1927391]

北京时间09:41时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.12%/4.05%,上日尾盘报4.0050%/3.9500%.(完)