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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 09:16 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减近27%,民生银行交易活跃

路透北京8月29日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

127,514万元人民币,较上交易日减少26.6%.标的证券民生银行(600016.SS)融资买入额

达7,542万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,010,934 77,934 14,485

深圳证券交易所 1,299,833 49,580 16,582(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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