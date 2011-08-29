〔路透调查〕逾40%市场人士预计日本公债收益率本周将上升

路透东京8月29日电---路透调查周一显示,40%以上的市场人士预计,日本公债收益率(殖利率)本周将上升,因政治不确定性令该国财政前景阴霾笼罩.

多数受访者关注周一新首相的角逐情况.日本此刻试图应对一系列经济问题及核危机.

预计收益率上升的受访者比率从上周的26.2%,跳涨至43.3%;而预计收益率下滑的受访者从40.4%降至26.9%.

调查中的日本公债多空指数(bull-bear DI)JGBBBI=降至负16,前次调查为正14.该指数为看多的市场交易商人数减去看空的人数.

67位受访市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率JP10YT=POLL在本周结束时料处于1.050%,仅较上周五收盘的1.040%高一个基点,因投资者料有逢低买入的强劲偏好.

此项调查于周五至周日2300GMT进行.(完)