〔路透调查〕逾40%市场人士预计日本公债收益率本周将上升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月29日电---路透调查周一显示,40%以上的市场人士预计,日本公债收益率(殖利率)本周将上升,因政治不确定性令该国财政前景阴霾笼罩.
多数受访者关注周一新首相的角逐情况.日本此刻试图应对一系列经济问题及核危机.
预计收益率上升的受访者比率从上周的26.2%,跳涨至43.3%;而预计收益率下滑的受访者从40.4%降至26.9%.
调查中的日本公债多空指数(bull-bear DI)JGBBBI=降至负16,前次调查为正14.该指数为看多的市场交易商人数减去看空的人数.
67位受访市场人士预估中值显示,10年期日本公债收益率JP10YT=POLL在本周结束时料处于1.050%,仅较上周五收盘的1.040%高一个基点,因投资者料有逢低买入的强劲偏好.
此项调查于周五至周日2300GMT进行.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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