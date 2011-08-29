《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--截至8月28日,78家汽车及零部件行业上市公司发布2011年中期报告,总计实现净利润147亿人民币,同比增长8%.国内汽车行业经过连续两年高增长後,业绩增幅明显放缓.
**东方早报**
--中国人民银行温州市中心支行最新调查显示,温州民间借贷市场正处于阶段性活跃时期,估计市场规模约1,100亿元,占当地银行贷款的20%.
**国际商报**
--中俄经贸分委会会议表示,将继续致力于双边经贸合作的结构调整和增长方式转变,确保实现双边贸易额到2015年达到1,000亿美元,2020年2,000亿美元的目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。