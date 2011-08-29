版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月29日(II)

**证券时报**

--截至8月28日,78家汽车及零部件行业上市公司发布2011年中期报告,总计实现净利润147亿人民币,同比增长8%.国内汽车行业经过连续两年高增长後,业绩增幅明显放缓.

**东方早报**

--中国人民银行温州市中心支行最新调查显示,温州民间借贷市场正处于阶段性活跃时期,估计市场规模约1,100亿元,占当地银行贷款的20%.

**国际商报**

--中俄经贸分委会会议表示,将继续致力于双边经贸合作的结构调整和增长方式转变,确保实现双边贸易额到2015年达到1,000亿美元,2020年2,000亿美元的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐