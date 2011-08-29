〔中国经济〕政府性债务违约的可能性不大,城投债仍有发展空间(更新版)

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* 政府性债务违约的可能性不大,城投债仍有空间

* 城投债最严格也最透明,投资者没必要恐慌

* 应该建立风险可控的规范化的地方政府融资机制

路透北京8月29日电---对中国地方政府债务违约的担忧经久不散.对此中国国家发展改革委官员表示,中国出现政府性债务违约的可能性不大;城投债券作为投融资平台公司最透明的直接融资工具,仍然会存在并具有发展空间.

发改委网站周一援引其财政金融司司长许林的话并指出,目前城投债还本付息正常,投资者没有必要恐慌,亦无须唱空或做空城投债.

"城投债券是投融资平台公司债务中条件最严格也是最透明的债务,债券发行人是优质的,还本付息也是正常的.投资者对城投债券风险表现出的恐慌,是没有必要的,"他说.

"我认为,投资者采取措施防范风险是成熟的表现,但出于对我国地方政府债务风险的不合理判断,并进而对城投债券进行唱空或做空,是没有必要的."许林称.

他指出,中国还处于城市化快速发展期,需要为各地的城市建设提供规范的融资渠道.城市化快速发展期的重要特征就是基础设施投资需求大,政府通过债务融资从事基础设施建设可能是一个常态.

"作为中国债券市场的'准市政债',城投债发行规模还会稳步扩大,"许林称.

不过他也承认,客观地说,城投债作为一个信用产品,不可能是完全无风险的."关键是要把投资规模和债务规模,控制在合理的范围内,防止出现系统性的偿债风险,"他说.

在审计署披露截至去年底中国地方债务规模达10.7万亿元人民币,其中融资平台公司的政府性债务占比近半後,围绕中国地方债务的疑虑就迟迟挥之不去.国际评级机构穆迪认为,中国低估了约3.5万亿地方债务规模.

财政部7月11日代理招标今年首批11省市共两期地方政府债券,三年期地方政府债因未招满而首现流标,出乎很多人意料.不过上周一,三年期地方政府债中标利率走低,表明近期金融市场动荡,促使投资者倾向于通过购置债券来避险,但投标倍数仍偏低.[ID:CN1914449][CNY/CN]

今日稍晚财政部将公布其代理招标的五年期地方债中标结果.[CNY/CN]

中国中信证券(600030.SS)最新的信用产品周报指出,经过前期收益率的大幅上行後,城投债利率风险有所缓解,而流动性风险趋弱,未来波动主要取决于对信用风险的预期.

**尽快建立风险可控的地方政府融资机制**

不过许林也呼吁,应该建立风险可控的规范化的地方政府融资机制,为各地的基础设施建设提供有制度保障的融资渠道.

他提到,要尽快建立中国的地方政府债务管理体系,目前最需要做的是尽快建立政府性债务的监测体系和风险控制标准,将政府负有直接或间接偿还义务的各类债务纳入政府性债务的监控范围,设定政府性债务风险控制指标和标准,并对政府性债务实行馀额管理,使地方政府的债务融资规模控制在安全范围内.

此外,未来还应该在制度上作进一步完善,使得城投公司能够发行真正意义上的长期市政债券.

许林称,城投债券的发行期限和利率,与城投公司主要从事回收期长、收益率低的基础设施项目投资所需要的长期、低成本融资需要相比,还存在一定的差距.

由于目前城投债券的发行需要符合企业债券发行的条件,且城投债券投资者不能享受国外市政债券投资者能够享有的利息所得税免税待遇,这使得我国城投债券的发行利率相对偏高.

城投债是地方政府投融资平台(一般是隶属于地方政府的城市建设投资公司)作为发行主体公开发行的企业债券,多用于地方基础设施建设或公益性项目.在中国,由于地方政府目前还没有独立的举债权,因此城投债又被称作"准市政债".(完)