《外汇动态》澳元兑美元料在1.0620-40区间遭遇强劲阻力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0059GMT---澳元兑美元AUD=D4将发现,在1.0620-40区间遭遇强劲阻力.
澳元在1.1081-0.9927之间跌势的61.8%回档位就在1.0640.而55日和100日移动均线切入位分别位于1.0620和1.0643.
在周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布上次会议纪录和周五美国就业报告出炉前,澳元可能继续在1.0640-1.0420区间交投.
澳元将从本周稍晚的资本支出和零售数据中寻找线索.澳元在上周稍晚获得提振,此前澳洲央行总裁冷淡回应立即大幅降息的,可能误判的市场预期.
澳元不大可能突破1.0650,倘若果真如此,则会上探1.0775-1.0810阻力区域.前者在一些情况下曾是澳元的轴心点,後者为1.1081-0.9927跌势的76.4%回档位.
澳元兑美元目前报1.0580,澳元的首道支撑位料在1.0520-35,下档的重要支撑位在1.0420.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。