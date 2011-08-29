《外汇动态》澳元兑美元料在1.0620-40区间遭遇强劲阻力

0059GMT---澳元兑美元AUD=D4将发现,在1.0620-40区间遭遇强劲阻力.

澳元在1.1081-0.9927之间跌势的61.8%回档位就在1.0640.而55日和100日移动均线切入位分别位于1.0620和1.0643.

在周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布上次会议纪录和周五美国就业报告出炉前,澳元可能继续在1.0640-1.0420区间交投.

澳元将从本周稍晚的资本支出和零售数据中寻找线索.澳元在上周稍晚获得提振,此前澳洲央行总裁冷淡回应立即大幅降息的,可能误判的市场预期.

澳元不大可能突破1.0650,倘若果真如此,则会上探1.0775-1.0810阻力区域.前者在一些情况下曾是澳元的轴心点,後者为1.1081-0.9927跌势的76.4%回档位.

澳元兑美元目前报1.0580,澳元的首道支撑位料在1.0520-35,下档的重要支撑位在1.0420.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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