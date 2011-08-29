〔路透调查〕投资者减少对韩元和坡元的押注,对印度卢比的看法更为偏空

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡8月26日电---路透调查显示,由于担心全球经济放缓和欧元区财政危机,投资者出脱风险较高的资产.近几周投资者将韩元多头仓位减半,同时对坡元押注的减少程度也基本相近.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周五稍晚演讲前,市场的谨慎情绪也令投资者解除部分仓位.
调查显示,外汇市场投资者对印度卢比的看法更加偏空,并将美元/卢比多头仓位增至2009年1月以来最高水平.卢比周四时触及11个月低位.
根据调查,过去两周内,投资者减少对所有亚洲新兴货币的押注.
此次调查访问了10位外汇分析师,评估市场对八种亚洲货币兑美元的仓位状况.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN 如下:
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索
8月26日 -1.75 -0.20 -0.92 -0.96 -0.08 1.03 -0.60 -0.39
8月12日 -2.13 -0.45 -1.62 -1.00 -0.23 0.75 -0.51 -0.37
7月14日 -1.46 -1.33 -1.25 -1.20 -0.63 -0.37 -0.89 -0.51
6月15日 -1.05 -0.20 -0.48 -0.77 -0.64 0.09 -0.50 -0.11
5月13日 -1.36 -0.57 -1.36 -1.39 -0.68 0.47 -0.84 -0.57
4月15日 1.95 -1.05 -2.15 -1.30 -0.50 -0.15 -1.50 -0.70
3月16日 -1.10 0.05 -1.30 -0.95 0.35 0.60 -0.60 -0.10
-------------------------------------------------------------------(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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