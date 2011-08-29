〔欧洲金融〕希腊称若要推进债务互换,民间债权人参与率不能低于90%(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典8月26日电---希腊周五警告称,若支持债务互换计划的投资者太少,其可能选择放弃债务互换计划.债务互换是第二轮对希腊国际援助计划的重要内容.
希腊在写给其他政府的正式询问函中称,通过互换将现有债务削减370亿欧元的计划,条件是民间投资者的参与率达到90%.
希腊此前曾将这一标准定为目标,而非条件.该标准适用于2014年和2020年到期的希腊债券持有者.
"如果这些标准(或者其中任何一个)没有达到,希腊不会推进交易,"信中称.
浏览信件全文,请点击(link.reuters.com/nus43s).
但希腊也给自己留下一些回旋馀地,称若贡献率不能令欧盟和国际货币基金组织(IMF)等国际夥伴满意,其只能退出该协议.
如果经过与官方部门的协商,其测定民间债权人贡献率...不足以允许官方部门支持新的数年调整计划,就会出现这种情况.
"这是战术行动.他们希望向民间投资者施压,要求其参与进来,"希腊一家银行要求匿名的高级官员表示.他说,达到90%的参与率似乎有些目标太高,但他认为即便达不到这一水准,也会继续推进.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
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