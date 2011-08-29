〔中港个股〕中联重科拟赴国际债市发债筹资15亿美元,期限最高10年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工程机械生产商--长沙中联重工科技发展股份有限公司(1157.HK)(000157.SZ)计划在国际债券市场首次筹资，金额15亿美元。
债券期限最高将达10年。发债案有待10月11日特别股东会议批准。
中国企业在海外债券市场的发债规模更加扩大。中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)也在准备一项12亿美元的美元债券计划，以资助海外扩张。(完)
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--整理 丁淑琴；审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。