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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:27 BJT

〔中港个股〕中联重科拟赴国际债市发债筹资15亿美元,期限最高10年--IFR

路透8月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工程机械生产商--长沙中联重工科技发展股份有限公司(1157.HK)(000157.SZ)计划在国际债券市场首次筹资，金额15亿美元。

债券期限最高将达10年。发债案有待10月11日特别股东会议批准。

中国企业在海外债券市场的发债规模更加扩大。中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)也在准备一项12亿美元的美元债券计划，以资助海外扩张。(完)

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--整理 丁淑琴；审校 乔艳红

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