〔中国股市〕沪综指低开低走,金融及地产板块领跌

本地时间10:17时,沪综指.SSEC下跌为1.26%,上证180金融指数.SSE180FI下挫2.68%,兴业银行(601166.SS)跳跌3.8%;地产类指数.SSEP跌1.76%.

湘财证券分析师徐广福认为,市场在前期反弹後本身亦积累了一定回档需求,技术上目前面临前期缺口形成的压力,所以在今天的利空消息刺激下回落.

他并预计,短线大盘可能仍在2,600点上下50个点左右的范围振荡整理,量能亦会有所放大,每天可能在800-900亿元人民币的水平.

为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.[ID:nCN1928687]

数位消息人士周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391](完)