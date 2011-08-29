〔中国股市〕沪综指低开低走,金融及地产板块领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国股市沪综指.SSEC周一低开低走,受消息称准备金上缴范围将扩至保证金以及浙江台州出台楼市限购的利空消息打压.
本地时间10:17时,沪综指.SSEC下跌为1.26%,上证180金融指数.SSE180FI下挫2.68%,兴业银行(601166.SS)跳跌3.8%;地产类指数.SSEP跌1.76%.
湘财证券分析师徐广福认为,市场在前期反弹後本身亦积累了一定回档需求,技术上目前面临前期缺口形成的压力,所以在今天的利空消息刺激下回落.
他并预计,短线大盘可能仍在2,600点上下50个点左右的范围振荡整理,量能亦会有所放大,每天可能在800-900亿元人民币的水平.
为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.[ID:nCN1928687]
数位消息人士周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391](完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。