《外汇动态》瑞郎兑欧元和美元下跌,接近测试几道技术支撑位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0200GMT---瑞郎兑欧元和美元下跌,接近一些回档支撑位.
欧元兑瑞郎EURCHF=R上升0.6%至1.1750,靠近阻力位1.1810,即欧元从7月初峰值1.2346,跌至8月初电子交易平台EBS上所创纪录低点1.0075这波跌势的76.4%回档位.在图表上的下一个关键峰值1.1894处有更多阻力.
美元兑瑞郎CHF=上涨0.5%至0.8108,在接近0.8168处面临阻力,即美元从2010年6月峰值1.1730,跌至纪录低点0.70676这波跌势的23.6%回档位.
瑞郎处于守势,因此前瑞银表示,可能向客户用于结算交易的现金账户收取费用,以阻止囤积瑞郎的行为.瑞郎兑欧元上周五下挫约2.5%.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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