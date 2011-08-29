《外汇动态》瑞郎兑欧元和美元下跌,接近测试几道技术支撑位

欧元兑瑞郎EURCHF=R上升0.6%至1.1750,靠近阻力位1.1810,即欧元从7月初峰值1.2346,跌至8月初电子交易平台EBS上所创纪录低点1.0075这波跌势的76.4%回档位.在图表上的下一个关键峰值1.1894处有更多阻力.