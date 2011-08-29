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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 10:29 BJT

《外汇动态》瑞郎兑欧元和美元下跌,接近测试几道技术支撑位

0200GMT---瑞郎兑欧元和美元下跌,接近一些回档支撑位.

欧元兑瑞郎EURCHF=R上升0.6%至1.1750,靠近阻力位1.1810,即欧元从7月初峰值1.2346,跌至8月初电子交易平台EBS上所创纪录低点1.0075这波跌势的76.4%回档位.在图表上的下一个关键峰值1.1894处有更多阻力.

美元兑瑞郎CHF=上涨0.5%至0.8108,在接近0.8168处面临阻力,即美元从2010年6月峰值1.1730,跌至纪录低点0.70676这波跌势的23.6%回档位.

瑞郎处于守势,因此前瑞银表示,可能向客户用于结算交易的现金账户收取费用,以阻止囤积瑞郎的行为.瑞郎兑欧元上周五下挫约2.5%.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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