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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:20 BJT

〔中国新债〕中国西电下周四将发行7亿元中期票据,期限三年

路透上海8月29日电---中国西电电气股份有限公司(601179.SS)周一公告称,将于下周四(9月1日)

在银行间债市簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国西电 15 7 3 9/1簿记建档 中金公司 AAA 9/2 9/5

(601179.SS) 中信银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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