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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:08 BJT

〔金属期市〕沪铜小跌,然印尼Grasberg铜矿罢工威胁料提供支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月29日电---上海期铜周一小幅下跌,不过全球第三大铜矿印尼Grasberg有可能发生罢工,预计将限制跌幅.沪铜上一交易日涨约1%.

**基本面**

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFc3小幅下跌0.4%,报每吨67,160元人民币.

伦敦金属交易所(LME)因夏日公共假期休市,市场将在周二重启交易.

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