《热点透视》按兵不动是贝南克的明智之举

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 程琳

路透纽约8月26日电---或许一时无法打动股市投资者,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五未在杰克森霍尔会议上做出新的宽松政策承诺是正确之举.刺激美国经济和疲弱不振的就业创造能力,不仅可能毫无效果,还会招致联邦公开市场委员会(FOMC)的反对.现在,会期延长一天的9月美联储政策会议成为市场新焦点.

对贝南克或像去年杰克森霍尔会议时那样宣布更多买债计划的期望,曾提振市场出现些许上涨.但多数分析师感觉贝南克的选择比当时更加有限,事实也确实如此.即使美联储内部一些支持者也认为第二轮量化宽松效果并不明显,充其量也只能说是尚无定论.FOMC在8月9日会议上承诺将近零利率政策再延长两年,已经招致10名委员中三名委员的反对.

反对者之一--费城联邦储备银行总裁普洛瑟甚至有些抢了贝南克的风头,他在贝南克演讲前夕公开表示,进一步放宽政策无助于刺激经济.贝南克恰如其分的对货币政策冷淡处理,不过同时指出经济复苏力道不足,对长期失业问题表达了担忧,并明智暗示财政政策及其制定过程需要改善.

这并不是说贝南克不想在某个时候动用更多货币政策工具.但这确实彰显出FOMC内部对贝南克的质疑升温,更不要提国会对他的疑问.这或许解释了他将下次政策会议会期由一天延长为两天的原因.由FOMC而不是一篇按套路准备好的演讲来决定货币政策或许更加合适.但贝南克还需争取尽可能多的同事支持自己.

即便贝南克大概非常渴望采取更多行动,但按兵不动也许是下月会议的最佳政策举措.无论如何,在经济和市场缺乏动能的情况下,贝南克备受期待的杰克森霍尔演讲或许只能将市场焦点从货币政策上推开几个礼拜.(完)