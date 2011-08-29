〔中国货币市场〕14天期回购利率跳涨逾110bp,消息称准备金上缴范围扩大(更新版2)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

* 14天期回购利率调升,受准备金上缴范围扩大消息影响

* 短期资金充裕,推动隔夜回购利率续跌

* 部分保证金上缴准备金时日临近,回购利率有望续升

路透北京8月29日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权平均利率多上涨,其中14天期回购利率跳涨逾114个基点(bp),因受央行拟将准备金上缴范围扩大消息影响.

交易员并称,隔夜回购利率今日则仍跌,主要源于申购国电电力转债资金解冻回流致银行体系流动性较为充裕;随着部分保证金上缴准备金时日临近,银行间回购利率还有望走升.

北京一银行交易员称,今日14天期回购利率CN14DRP=CFXS跳涨,因该交易到期日将能覆盖保证金上缴准备金.

上周末有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.此举料将令中国股市和债市双双承压.[ID:nCN1927347]

"七天期回购开盘跳涨近100个bp後,又被打下来了,可能是七天期回购到期资金不能用于到时的准备金缴款."她还表示,上周国电电力转债申购资金解冻後,银行体系流动性就较为宽裕,而资金需求因素也不多,所以今日隔夜回购利率亦延续跌势.

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.其中,未获配售的网下申购款将于24日(周三)退还,未中签的网上申购资金将于25日(周四)解冻.[ID:nCN1904333]

央行统计数据显示,截止2011年7月底,金融机构单位存款项下的保证金存款总量为4.42万亿元人民币,其中中资全国性大型银行(包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行)相同会计科目下的读值为1.60万亿元,占总量的36.25%.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1758 3.2237 -4.79

七天CN7DRP=CFXS 4.4009 4.0747 +32.62

14天CN14DRP=CFXS 5.4140 4.2683 +114.57

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1721 3.2341 -6.20

七天CHICNY7D=CFXS 4.4612 4.0533 +40.79

====================================================================(完)

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1727 3.2300 -5.73

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.3900 4.0800 +31.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.4200 4.2500 +117.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1650 3.2235 -5.85

七天SHICNYSWD= 4.3961 4.0558 +34.03

三个月SHICNY3MD= 5.4867 5.3546 +13.21

====================================================================(完)