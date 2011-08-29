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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:28 BJT

〔表格〕外资8月26日止当周卖超亚洲七大股票市场--野村

路透8月29日电---以下是8月26日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (3,120) (16,508) (12,209) (12,174) 63,533

印度 (628) (2,060) 1,020 814 28,840

印尼 (345) (864) 161 286 2,305

日本 (2,048) (11,436) (6,839) 40,941 37,313

韩国 (577) (4,713) (2,968) (5,158) 19,099

菲律宾 (26) (117) 123 488 1,213

台湾 (904) (7,651) (9,690) (8,238) 9,402

泰国 (640) (1,103) (855) (366) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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